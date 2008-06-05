Турчинов про Близький Схід, ОАЕ, торгівлю та енергетику

Відносини з Об’єднаними Арабськими Еміратами Україна розглядає як один із найважливіших напрямків своєї зовнішньоекономічної політики в регіоні Близького Сходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, про це він заявив сьогодні у Києві під час зустрічі з директором Департаменту економіки та промисловості уряду Емірату Аль-Фуджейра Шейхом Салехом бін Мухаммедом Аль-ШАРКІ.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва у торгово-економічній, енергетичній та сільськогосподарських сферах.

О.ТУРЧИНОВ зробив наголос на тому, що Україна налаштована на подальше розширення взаємного співробітництва, зокрема, у промисловій, сільськогосподарській, гуманітарній, авіаційній та суднобудівній галузях.

Довідка УНІАН. У 2007 році загальний товарооборот між Україною та ОАЕ збільшився на 49,7% і становив 728 млн. 583 тис. дол. США, що майже на 241,9 млн. дол. США більше, ніж у 2006 році.

При цьому експорт зріс на 50% (222,186 млн. дол. США), а імпорт - на 39,2% (196,66 млн. дол. США).

За три місяці цього року товарооборот становив 277,1 млн. дол. США, що на 156,78 млн. дол. США (130,3%) більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Експорт збільшився на 129,51 млн. дол. США (110,95%) і становив 246,24 млн дол. США. Імпорт зріс на 27,27 млн. дол. США (760,34%) і становив 30,86 млн дол. США. Сальдо позитивне і становить 215,38 млн дол. США.