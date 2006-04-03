МЗС попереджає: Еверест шкідливий для вашого здоров`я

МЗС України рекомендує українським мандрівникам утриматися від сходження на Еверест в районі, де активізувались маоїстські повстанці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, останнім часом почастішали випадки захоплення маоїстськими повстанцями мандрівників, які подорожують в районі гори Еверест (Королівство Непал). Повстанці посилили свою десятирічну кампанію насильства після припинення перемир’я рік тому.

У цьому зв’язку Посольство України в Республіці Індії та Департамент консульської служби МЗС України рекомендують особам, які планують здійснити подорож у згаданому районі Непалу, врахувати, що шлях від міста Джірі до міста Лукла проходить через територію, де повстанська діяльність характеризується підвищеною активністю.

Тому мандрівникам доцільніше та безпечніше розпочинати сходження на гору Еверест з міста Лукла, звідки маршрут надійно охороняється військовими.