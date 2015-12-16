Обама виступив на захист імміграції до США - BBC

Сполучені Штати були країною, яка народилася з імміграції, і нові громадяни постійно оновлюють її народ, сказав пан Обама, виступаючи на церемонії натуралізації нових громадян, передає BBC Україна.

Раніше цього місяця один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував тимчасово заборонити усім мусульманам приїздити до США.

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Перед тим він виступав за будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів і Мексики.