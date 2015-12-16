Бойовики ІДІЛ можуть захопити нафтові райони за межами Сирії - Reuters

Про це на умовах анонімності розповів високопоставлений американський чиновник, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами джерела, США уважно вивчають, хто контролює родовища, трубопроводи, маршрути доставки та інші об'єкти нафтової інфраструктури, які можуть піддатися атаці ісламістів. Він уточнив, що мова йде про райони в Лівії і на території Синайського півострова.

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«Вони придивляються до нафтових об'єктів у Сирії та інших місцях. Ми будемо готові (до можливої атаки - УНІАН)», - заявив чиновник. За даними Мінфіну США, ІД отримує $40 млн від продажу нафти щомісяця. При цьому американська влада вважає, що більшу частину контрабандної сировини купує уряд президента Сирії Башара Асада.