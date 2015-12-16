У Путіна прокоментували розширення санкцій проти Туреччини
Питання щодо можливого розширення санкцій проти Туреччини слід поставити уряду Росії.
Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РБК.
"Щодо можливих коригувань потрібно все-таки вам варто запитати в уряду. Ви знаєте, що рамкове доручення було дане уряду. Воно займається реалізацією і здійсненням цих можливих заходів", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів.
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Раніше сьогодні КоммерсантЪ повідомляв, що Міністерство економічного розвитку РФ підготувало проект постанови, що передбачає розширення і уточнення введених проти Туреччини санкцій.
Як пише газета, у постанові міститься перелік робіт, які заборонено виконувати організаціям, що перебувають під турецькою юрисдикцією. Йдеться про імпорт будівельних, туристичних і готельних послуг, а також про деревообробку та навчання російських пілотів у Туреччині.