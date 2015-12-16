ЗМІ: Розвідка знала про загрозу теракту у паризькому концертному залі "Батаклан" ще з 2010 року

Про це пише Le Canard enchaîné з посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, наміри влаштувати атаку на концертний зал були виявлені під час розслідування терактів у Каїрі в лютому 2009 року проти учнів французького ліцею.

Тоді слідчі вийшли на ісламіста Фарука Аббеса, який планував напасти на "Батаклан".

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У 2010 році Аббес навіть був узятий під варту, однак за браком доказів справу проти нього закрили через два роки, а самого ісламіста випустили на свободу.

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Аббес знайомий з ісламістом Фаб'єном Кленом, якого французькі слідчі ідентифікували як людину, яка читала заяву про причетність "Ісламської держави" до терактів у Парижі 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в результаті терактів в Парижі 13 листопада загинули 130 осіб. Найбільше жертв було в концертному залі "Батаклан".