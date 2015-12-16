У МЗС РФ заявили про "реальну загрозу" безпеці Росії з боку Туреччини

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Дії Туреччини, а з окремих питань, навпаки, її бездіяльність, представляють реальну загрозу безпеці РФ і російським громадянам», - сказав він.

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За його словами, саме це є підставою для призупинення дії двосторонньої угоди про умови взаємних поїздок росіян і турків, а також рекомендації туроператорам і турагентам утримуватися від продажів путівок до цієї країни.

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Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення до РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.