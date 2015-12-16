Ізраїль повідомив про втрату супутника російського виробництва

Про це у спеціальному листі компанія поінформувала фондову біржу Тель-Авіва, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання The Times Of Israel. Spacecom вказала, що не в змозі управляти супутником і брати з нього дані. За її словами, поломка носить незворотний характер, оскільки апарат рухається по нерозрахованій орбіті. Апарат був застрахований на суму $158 млн і приносив приблизно третину прибутку компанії.

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Супутник призначений для забезпечення послуг зв'язку і широкосмугового інтернету на території Африки та Ізраїлю. Апарат був виведений на орбіту в грудні 2011 року за допомогою ракети-носія «Протон-М» і розгінного блоку «Бриз-М» і повинен був пропрацювати протягом 15 років. Зв'язок з ним був втрачений 21 листопада 2015 року.

Супутник AMOS-5 вироблений компанією «Інформаційні супутникові системи імені Решетньова» в місті Красноярськ і включає в себе елементи від європейського концерну Thales Alenia Space. Причину неполадок російська сторона повинна назвати 28 грудня.