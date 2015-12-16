Туреччина відреагувала на заяву РФ про "реальну загрозу" з боку Анкари
Росія «надмірно підкреслює» можливість військової загрози з боку Анкари.
Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Більгіч, повідомляє Reuters.
Влада Туреччини вважає, що після інциденту з російським Су-24 Росія «надмірно підкреслює» можливість військової загрози з боку Анкари.
Він також додав, що питання компенсації російською владою за збитий літак не обговорюється.
Раніше в МЗС РФ заявили про "реальну загрозу" безпеці Росії з боку Туреччини.
Читайте такожAmnesty International: Туреччина повертає мігрантів до Сирії та Іраку
Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.
28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.