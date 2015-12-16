Туреччина відреагувала на заяву РФ про "реальну загрозу" з боку Анкари

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.