Турецького парламентарія підозрюють у держзраді через інтерв'ю російському ЗМІ

Як повідомляє Hürriyet, прокуратура Анкари почала розслідування у справі про держзраду проти депутата парламенту Туреччини від опозиційної Республіканської народної партії Ерена Ердема, приводом для чого стало інтерв'ю депутата російському телеканалу RT від 14 грудня.

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В ньому політик заявив, що турецька влада знала про постачання отруйної речовини зарину бойовикам «Ісламської держави» в Сирії у 2013 році.

За словами Ердема, у нього є докази причетності турецької влади до постачання зарину, який можна використовувати для проведення хімічної атаки.

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