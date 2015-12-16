В Індонезії вивергається вулкан Бромо (фоторепортаж)

На сході острова Ява в Індонезії вивергається вулкан Бромо. Про це з посиланням на місцевих рятувальників повідомляє видання Manilla Bulletin.

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З вівторка над вулканом піднімається півторакілометровий стовп попелу. Туристам заборонили наближатися до кратера менш ніж на 2,5 кілометра. Жителі навколишніх селищ приготувалися до можливої евакуації. В місцевій Службі з контролю надзвичайних ситуацій зазначили, що ризик посилення виверження зберігається.

Нагадаємо, востаннє вулкан Бромо висотою 3,829 метрів вивергався в січні 2011 року. Тоді авіакомпанії в цьому районі змушені були припинити польоти.