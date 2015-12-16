Бойовики ІД обстріляли табір з турецькими військовими на півночі Іраку - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Al Arabia.

У результаті атаки на базу "Зликан" є загиблі і постраждалі серед особового складу турецьких ВС.

Між тим, як повідомляє інший телеканал - Sky News Arabia - обстрілу піддався табір Башика в північній іракській провінції Найнава. Наводяться дані про одного загиблого і десяти поранених.

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За даними курдського агентства Rudaw, в результаті обстрілу отримали поранення четверо турецьких військовослужбовців. Обстріл вівся близько трьох годин із застосуванням мінометів. ІД випустили близько 60 снарядів. Зона ураження знаходилася в районі командного центру місцевих курдів недалеко від табору Башика біля Мосула, де турецькі військові тренують бійців "пешмерга".

За наявними даними, троє турецьких військовослужбовців отримали легкі поранення, один - важкі.

Агентство також повідомляє про загибель двох людей і пораненні шести з числа місцевих сил безпеки.

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Нагадаємо, 12 грудня іракська влада звернулася із скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдат були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.