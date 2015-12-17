Іспанський підліток вдарив прем'єр-міністра країни (відео)

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на газету El Mundo.

Юнак попросив політика сфотографуватися з ним, після чого вдарив прем'єра по обличчю.

Свідки повідомили, що деякі з присутніх городян вітали цей вчинок криками «браво, браво!». Після цього молодий чоловік кинув на землю розбиті ударом окуляри політика і встиг дати ляпаса одному з керівників служби охорони прем'єра.

Охоронці затримали нападника і відвели у відділення поліції. Причини такого вчинку молодої людини з'ясовуються.

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Прем'єр-міністр відреагував на інцидент питанням до оточуючих: «Як це могло статися?» Особи, які супроводжували 60-річного політика намагалися пом'якшити ситуацію, демонстративно ігноруючи подію і продовжуючи прогулянку по місту, відзначає видання. Прем'єр продовжив шлях без окулярів, з міста він поїхав в Ла-Корунья, де повинен був взяти участь у мітингу.