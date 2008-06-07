Ірландія збирається "поховати нову конституцію ЄС?

Ірландія має намір проголосувати проти реформи ЄС і Лісабонської угоди, яка стане свого роду новою конституцією ЄС.

Як передає Газета.Ru з посиланням на The Financial Times, це ставить під загрозу майбутнє угоди, оскільки вона має бути ратифікована всіма 27 країнами - членами Європейського Союзу. Згідно з даними останнього опитування, кількість тих, хто готовий проголосувати проти Лісабонської угоди, зросла з 18% до 35%, кількість тих, хто не визначився, також становить 35%. Ірландія – це єдина країна ЄС, де рішення ухвалюється народним референдумом.