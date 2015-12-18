ООН: Кількість біженців у 2015 році досягне 60 мільйонів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Верховний комісар ООН Антоніо Гутьєррес заявив, що ситуація вимагає терпіння, співчуття і солідарності. Особливо, за його словами, це стосується Європи, куди кожен день прибувають тисячі біженців, більшість з яких - сирійці. Гутьєррес закликав Європу прийняти програму з прийому сотень тисяч біженців.

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До кінця 2014 року, за даними ООН, число вимушених переселенців в світі досягло 59,5 млн чоловік. Зараз приріст йде в основному за рахунок біженців із Сирії. За перші шість місяців 2015 року кількість сирійських біженців виросло на 300 тисяч чоловік, перевищивши 4,2 млн. Однак, як підкреслюють в ООН, навіть без урахування ситуації в Сирії біженців і внутрішньо переміщених осіб у світі зростає.

Найбільше біженців за перше півріччя прийняла Туреччина - близько 1,84 млн чоловік. У Європі за перше півріччя 2015 року найбільше нових звернень про надання притулку було подано у Німеччині - 159 тисяч.