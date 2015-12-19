На мітингу в Греції вимагали відкрити кордони європейських країн для біженців

До демонстрації приєдналися в тому числі мігранти, які вимушені залишитися в Греції після того, як сусідні країни закрили свої кордони для біженців, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Активісти вимагають знести загородження, встановлені на кордонах європейських країн для запобігання проникнення біженців.

Місяць тому влада Македонії та інших Балканських країн закрили свої кордони для всіх біженців, крім тих, які прибувають із зон конфлікту в Сирії, Іраку та Афганістані.

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Близько 90 відсотків всіх біженців, які щодня прибувають в Грецію, є вихідцями з цих трьох країн, проте ще близько 10 відсотків прибувають з Марокко, Ірану, Пакистану та інших держав.

Грецька влада вже почали вживати заходів проти так званих економічних мігрантів, багатьох з них чекає арешт і депортація.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в нідерландському місті Гельдермальсен акція протесту за участю близько тисячі осіб проти відкриття притулку для біженців переросла в зіткнення з поліцією. Десятки молодих людей намагалися штурмувати міську раду, кидаючи в поліцію пивні пляшки і петарди.

Подібні акції протесту, які переростали в сутички з поліцією, відбувалися раніше і в інших країнах ЄС, зокрема, у ФРН, де відбулися також і підпали кількох притулків. Німецький уряд пообіцяв "жорстку реакцію" на ксенофобські нападу.