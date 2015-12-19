Біля берегів Туреччини перекинувся човен із мігрантами, 18 людей загинули

В Егейському морі біля берегів Туреччини перекинувся човен із мігрантами, які намагалися дістатися узбережжя Греції.

Як передає російська служба ВВС, щонайменше 18 людей загинули.

Повідомляється, що працівники турецької берегової охорони врятували ще 14 мігрантів, серед них були вихідці з Сирії, Іраку і Пакистану.

Трагедія сталася в ніч із п'ятниці на суботу, човен прямував у бік грецького острова Калімнос.

В цьому році до Греції прибуло майже 600 тис. мігрантів, в основному вони припливли на човнах із Туреччини.

Влада країни стверджує, що витратили на розв’язання кризи вже близько мільярда євро.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Світового банку, кількість мігрантів за підсумками цього року може перевищити 250 млн чоловік.