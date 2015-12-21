Кількість зниклих безвісти внаслідок зсуву у Китаї зросла до 91 людини - ЗМІ
Число зниклих безвісти в результаті зсуву в китайському місті Шеньчжень (південна провінція Гуандун) досягло 91 людини.
Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю, передає ТАСС.
Інцидент стався 20 грудня о 11:40 за місцевим часом (05:40 за Києвом) в промисловому парку Liuxi. Грязьовий потік призвів до обвалення або сильного пошкодження понад 30 будинків. Очевидці повідомляють, що після зсуву грунту стався вибух газової станції, який, можливо, і став причиною руйнування будівель.
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Екстрені служби продовжують операцію з розбору завалів. Для пошуку залишаються під завалами використовують собак і спеціальних роботів. У районі лиха розгорнуто мобільний госпіталь.
На місці НП працюють рятувальники і психологи.
Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 41 людина вважається зниклою безвісти після обвалу в китайському місті Шеньчжень. Відзначається, що близько 900 людей вдалося врятувати, пошуки тривають.