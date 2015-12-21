Норвегія повернула до РФ понад 600 охочих отримати притулок

Про це розповів суперінтендант міграційної поліції Норвегії Тур Еспен Хага, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NRK.

За його словами, мова йде про шукачів притулку, які мають дозвіл на проживання в Росії.

"Ті, хто не мають дозволу на проживання в Росії повертатися не будуть. Норвегія або розглядати їх клопотання про притулок, або ж буде відправляти в країни, які відмовили їм у притулку раніше", - сказав Хага.

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За його словами, в грудні Норвегія повернула Росії 250 прохачів притулку, за другу половину листопада було повернуто 343 людини. При цьому щодня країна повертає від 15 до 40 осіб.

"Росіяни приймають всіх, хто має дозвіл на проживання в РФ перед тим, як приїхати до Норвегії", - зазначив Хага.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр юстиції Норвегії попереджав, що біженці, які приїжджають до них із Росії в пошуках притулку, будуть повернуті на російську територію, якщо у них будуть при собі документи, що дозволяють їм залишитися в Росії.