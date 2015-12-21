"Покарати Росію за Донбас": У Лаврова прокоментували продовження санкцій проти РФ

Про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства РФ.

«Змушені констатувати, що замість того, щоб вибудовувати конструктивну співпрацю у протидії ключових викликів сучасності, таким як міжнародний тероризм, єсовському Брюсселі воліють продовжувати короткозоро грати в санкційні гри», - заявили в МЗС Росії.

На думку Москви, те, що керівництво ЄС «пов'язує свої санкції» з врегулюванням конфлікту на Донбасі, «є штучним і безпідставним».

«Як говорив герой відомого кінофільму, має можливість, але не має бажання. Очевидно відсутність логіки в поведінці Євросоюзу, який намагається «покарати» Росію за те, що від неї не залежить, але до чого причетний він сам», - вважають в МЗС Росії.

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На думку Москви, продовження антиросійських санкцій на цьому тлі «дуже лицемірно». «А думати, що санкціями можна змусити Росію відмовитися від своїх принципових підходів, було з самого початку помилково та недалекоглядно. Їх продовження означає, що Євросоюз залишається в полоні власних прорахунків», - підсумували в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.