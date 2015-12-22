ООН: в Європу по морю в 2015 році прибув 1 мільйон біженців, більше половини з них - сирійці

Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерреш, передає ТАСС.

"Майже один мільйон осіб прибули в Європу по морю цього року, більше 50% з них - сирійці", - сказав він на засіданні Ради Безпеки гуманітарної ситуації в Сирії.

Гутерреш повідомив, що Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) провело опитування серед 1200 сирійських біженців, результати якого підтвердили, що Сирія "відчуває сильний "відтік мізків". "86% з тих, кого ми опитали, мають середню освіту. Майже половина з них навчалися у вузі. Можна тільки уявити собі, які катастрофічні наслідки буде мати такий "результат" для перспектив відновлення Сирії після конфлікту", - сказав він.

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Верховний комісар попередив, що біженці з Сирії на Близькому Сході "занурюються у злидні" і вимушені шукати шляхи в Європу. За даними УВКБ ООН і Світового банку, 9 із 10 сирійців у Йорданії та Лівані живуть за межею бідності. У багатьох випадках їм не дозволено шукати роботу, у результаті без змісту виявляються цілі сім'ї. "Тільки половина всіх дітей-біженців ходить в школу", - зазначив Гутерреш.

Він також звернув увагу на проблему відсутності громадянства, з якою стикаються новонароджені діти сирійців, не зареєстрованих в країнах Європи через складність бюрократичних процедур і небезпеки бути висланими на охоплену конфліктом батьківщину.

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Антоніо Гутерреш закликав домогтися якнайшвидшого припинення війни в Сирії. "Чим довше вона тягнеться, тим важчими будуть її наслідки, - попередив верховний комісар. - Якщо конфлікт не припиниться швидко, то Сирії, яку ми знаємо, прийде кінець". "Те ж саме стосується Іраку", - підкреслив він.