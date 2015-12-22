"Зоряні війни" встановили абсолютний рекорд по зборах за перші вихідні

Про це телеканалу Bloomberg повідомив головний виконавчий директор Walt Disney Боб Айгер, повідомляє Лента.ру.

"Підрахунки проведені без урахування сборів в Китаї, другого за величиною ринку в світі", — зазначив Айгер.

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Таким чином, "Зоряні війни: Пробудження сили" за касовими зборами за стартовий уїк-енд перевершили показники "Світу Юрського періоду", заробив 525 мільйонів доларів з урахуванням китайського ринку.

Раніше УНІАН повідомляв, що новий епізод кіносаги "Зоряні війни" за перший день прокату зібрала по всьому світу $250 млн. Стрічка обійшла попереднього рекордсмена по касі - картину "Гаррі Поттер і Дари Смерті частина 2", яка в 2007 році за перший день прокату в Північній Америці зібрала $91,1 млн.