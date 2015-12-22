Секретар Радбезу РФ заявив, що НАТО становить для Росії все більшу загрозу
19:27, 22 грудня 2015Світ
405 0
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що для безпеки Росії все більшу загрозу становлять питання, пов'язані з військовою діяльністю НАТО.
REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Все більшу небезпеку представляють загрози, пов'язані з військовою діяльністю НАТО. Прагнення до нарощування і модернізації наступальних потенціалів, розгортання нових видів озброєнь, створення глобальної системи ПРО, в тому числі навколо Росії, розмиває структуру глобальної безпеки. Слова лідерів деяких країн Заходу про те, що НАТО - це оборонний союз, створений для забезпечення безпеки в світі, лише прикривають агресивну сутність альянсу», - сказав Патрушев.
Читайте такожПутін вирішив посилити заходи секретності у своїй резиденції
Як повідомляв УНІАН, раніше Патрушев заявив, що санкції Заходу перешкоджають масштабному освоєнню Росією природних ресурсів Арктики і посилюють конкуренцію в цьому регіоні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter