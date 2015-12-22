Секретар Радбезу РФ заявив, що НАТО становить для Росії все більшу загрозу

«Все більшу небезпеку представляють загрози, пов'язані з військовою діяльністю НАТО. Прагнення до нарощування і модернізації наступальних потенціалів, розгортання нових видів озброєнь, створення глобальної системи ПРО, в тому числі навколо Росії, розмиває структуру глобальної безпеки. Слова лідерів деяких країн Заходу про те, що НАТО - це оборонний союз, створений для забезпечення безпеки в світі, лише прикривають агресивну сутність альянсу», - сказав Патрушев.

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