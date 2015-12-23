Франція не пустила в країну 3,5 тисячі осіб за час дії режиму НС - голова МВС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Бернар Казнєв, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами міністра, влада визнала цих людей такими, які становлять ризик для безпеки і громадського порядку.

Франція раніше запровадила прикордонний контроль на кордонах, незважаючи на своє членство в шенгенській зоні.

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Як раніше повідомив Казнєв, співробітники служб безпеки країни змогли запобігти теракту проти поліції і військових, який планувалося здійснити у місті Орлеан. Двоє французів у віці 20 і 24 років були затримані минулого тижня за підозрою в причетності до планування нападу.