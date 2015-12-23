Парламент Греції легалізував одностатеві союзи

Про це повідомляє Дождь з посиланням на видання Protothema.

Прийнятий парламентом закон розширює поняття цивільних союзів для одностатевих пар, надаючи їм право спадкування субсидій та пенсійних зобов'язань держави. Законопроект підтримали дві третини законодавців (194), проти висловилися лише 55. «За» проголосували як правляча СІРІЗА, так і представники лівоцентристської ПАСОК.

У складі правоцентристської «Нової демократії» за легалізацію одностатевих союзів проголосували 29 з 75 депутатів. Керівництво партії відмовилося підтримати законопроект, вимагаючи включити в нього заборону на всиновлення такими парами дітей.

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Проти проголосували партнери по правлячій коаліції СІРІЗА «Незалежні греки» і ультраправа партія «Золота зоря».

Прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас привітав рішення парламенту про рівні права для всіх громадян "незалежно від статі або сексуальної орієнтації". Він зазначив, що "замість святкування нам слід було б принести вибачення сотням тисяч співгромадян, які були позбавлені цих прав всі ці роки".

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Греція стала першою православною країною, що узаконила одностатеві союзи. Православна церква, чий офіційний статус закріплений в конституції країни, активно виступала проти прийняття закону.