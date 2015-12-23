Роман-антиутопія "1984" потрапив до десятки найпопулярніших книг в РФ

За рік росіяни купили 85 тисяч примірників. Рейтинг склав РБК на основі даних найбільших російських видавництв.

Перше місце зайняв роман Бориса Акуніна «Планета вода» про Ераста Фандоріна (168 тисяч примірників). На другому місці за популярністю серед росіян виявилася книга Енді Вейера «Марсіанин» (107 тисяч примірників), фільм за яким вийшов на екрани в 2015 році. Третє місце з 103 тисячами примірників дісталося роману Джона Гріна «Винні зірки». Екранізація книги вийшла в 2014 році, пише Медуза.

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У 2014 році роман Джорджа Оруелла не входив в топ-10 найбільш популярних книг в Росії. Тоді рейтинг становив Forbes.

«1984» — одна з найвідоміших антиутопій. У романі розповідається про репресивну державу, яка змінює історію так, як їй захочеться. Всі люди підкоряються устрою, за ними всюди стежать, прояв почуттів заборонений. Назва книги використовується для позначення будь-якого тоталітарного суспільства.