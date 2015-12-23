РФ і Вірменія створять об'єднану регіональну систему ППО на Кавказі
Міністри оборони Росії Сергій Шойгу і Вірменії Сейран Оганяр підписали Угоду про створення Об'єднаної регіональної системи ППО в кавказькому регіоні колективної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.
У ході зустрічі сторони обговорювали питання, пов'язані з планами військового співробітництва на 2016 рік і з виконанням програми співробітництва в 2015 році. Також був підписаний план співробітництва між військовими відомствами на 2016 рік.
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Нагадаємо, Об'єднана система ППО держав-учасників СНД створена на основі угоди десяти країн співдружності, підписаної 10 лютого 1995 року в Алма-Аті. Термін дії угоди не обмежений, вона відкрита для приєднання інших держав, що розділяють положення Концепції охорони повітряного простору держав-учасників СНД і Плану взаємодії сил і засобів Об'єднаної системи ППО.
Раніше повідомлялося, що Росія підписала з Іраном контракт на поставку систем ППО С-300.