РБ ООН схвалила угоду про створення уряду національної єдності в Лівії

Відповідна резолюція була прийнята п'ятнадцятьма членами РБ ООН одноголосно, передають РИА Новости.

Прийнята резолюція схвалює Римське комюніке від 13 грудня 2015 року про підтримку уряду національної згоди "як єдиного законного уряду Лівії, підкреслює необхідність термінового формування уряду національної згоди, яке повинно розташовуватися в столиці країни Тріполі".

Документ також "вітає формування президентської ради і закликає її працювати оперативно і протягом 30 днів, як це передбачено в Лівійській політичній угоді, сформувати уряд національної згоди і завершити вироблення тимчасових заходів забезпечення безпеки".

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У зв'язку з цим документ закликає держави-члени "невідкладно відгукуватися" на прохання уряду національної згоди про надання допомоги.

Рада Безпеки також закликала "оперативно надати уряду національної згоди допомогу в реагуванні на загрози в адресу безпеки Лівії", зокрема — на прохання нового уряду підтримувати його в боротьбі з ИГИЛ, "Ансар аш-Шаріа" і всіма іншими діючими в Лівії групами, пов'язаними з "Аль-Каїдою".