У РФ випробовують міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь"

З полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ відбувся випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь". Про це повідомив представник управління прес-служби і інформації Міноборони РФ полковник Ігор Єгоров, передають "РИА Новости".

Читайте також"Укроборонпром" наступного року представить модернізовану РЛС "Кольчуга"

"24 грудня 2015 року о 20 годині 55 хвилин за московським часом бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення з Державного центрального міжвидового полігону Капустин Яр в Астраханській області проведено випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-12М "Тополя", - повідомили в російському відомстві.

За даними російського Міноборони, навчальна бойова частина ракети з заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган ( Казахстан).

Читайте також"Укроборонпром" з поляками розроблять САУ на базі української бронетехніки