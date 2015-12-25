Подружжя Гейтс визнано найбагатшою в світі сімейною парою

Про це пише Лента.ру з посиланням на MarketWatch.

В дослідженні консалтингової компанії Wealth-X, на яке посилається видання, статки подружжя оцінюються в 85,7 мільярда доларів. Друге місце посіли засновник іспанської ритейлера одягу Inditex Амансіо Ортега з дружиною Флорою Перес, які заробили 70,7 мільярда доларів на двох. На третьому місці — Уоррен Баффет і Астрід Менкс, які сколотили капітал у 65 мільярдів доларів.

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Четверту та п'яту сходинку рейтингу багатіїв зайняли сім'ї американських промисловців. Брати Девід і Чарльз Кохі разом з подружжям є власниками статків у 47,5 мільярдів доларів кожен. На передостанньому місці в десятці опинилися засновник мережі Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан з 38,5 мільярдами доларів. Вони ж стали наймолодшою парою в списку Wealth-X.

У жовтні 2015-го Білла Гейтса потіснив з першого місця найбагатших людей світу за версією Forbes засновник мережі магазинів Zara, іспанець Амансіо Ортега зі статками у 79,7 мільярда доларів.