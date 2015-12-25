Близько двох тисяч бойовиків ІДІЛ покинуть передмістя столиці Сирії - Reuters
20:45, 25 грудня 2015Світ
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З підконтрольного терористичному угрупованню «Ісламська держава» району на південь від Дамаска евакуюють бойовиків.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Близько 2 тисяч бойовиків евакуюють за угодою з сирійською владою з метою встановлення контролю над стратегічно важливим районом, який знаходиться в 4 км на південь від центру сирійської столиці.
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Разом з тим Reuters повідомляє про загибель лідера радикального угруповання «Джейш аль-Іслам» Захрана Аллюша і ще кілька польових командирів бойовиків в результаті авіаудару по позиціях терористів під Дамаском.
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