Близько двох тисяч бойовиків ІДІЛ покинуть передмістя столиці Сирії - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Близько 2 тисяч бойовиків евакуюють за угодою з сирійською владою з метою встановлення контролю над стратегічно важливим районом, який знаходиться в 4 км на південь від центру сирійської столиці.

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Разом з тим Reuters повідомляє про загибель лідера радикального угруповання «Джейш аль-Іслам» Захрана Аллюша і ще кілька польових командирів бойовиків в результаті авіаудару по позиціях терористів під Дамаском.