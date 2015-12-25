У Франції сотні мігрантів знову спробували прорватися в Євротунель
21:38, 25 грудня 2015Світ
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Сотні мігрантів у Франції зробили чергову спробу прорватися в Євротунель.
REUTERS
Про це повідомляє Le Figaro.
«Потік людей був настільки інтенсивний, що тимчасово довелося навіть перекрити рух на автотрасі А16, яка веде в Євротунель», - сказали очевидці.
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У префектурі департаменту Па-де-Кале повідомили, що участь у спробі прорватися взяли «принаймні кілька сотень мігрантів».
Як повідомляв УНІАН, раніше в жовтні тунель вже припиняв роботу через нелегалів, що натовпом прорвалися на станцію.
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