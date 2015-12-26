В Італії кілька років продавали чай з листям коки

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Independent.

Про вміст наркотику в тонізуючому напої стало відомо після того, як водій автобуса з Генуї не пройшов звичайний тест, передбачений в компанії, в якій він працює. Результати показали наявність в організмі наркотику.

38-річний шофер на ім'я Роберто заявив про те, що не вживав нічого протизаконного, і зазначив, що єдиною причиною, по якій він провалив тест, могла стати випита напередодні чашка чаю elisse alla coca. Водій також розповів, що напій змушує його відчувати за кермом більш зібраним. Коли лікар це почув, то попросив Роберто принести йому пакетики з чаєм.

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Після того як медик випив чашечку, він також пройшов тест — результат показав наявність в крові кокаїну.

Про це повідомили співробітників правоохоронних органів. Вони вирішили перевірити магазин, який продає чай. Силовики встановили, що власник торгової точки, який мав усі необхідні документи, протягом кількох років законно купував даний товар у перуанського оптовика в Мілані, пише The Local. Продукція при цьому без проблем проходила процедуру митного оформлення. Експертиза вмісту пакетиків показала, що в чайних пакетиках міститься незначна кількість активної речовини, що міститься в листі коки, — кокаїну гідрохлориду. Поліція вилучить товар з усіх італійських магазинів, де він представлений.

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The Local зазначає, що в Перу чаї з кокою п'ють вже тисячі років. Особливо його люблять фермери в Андах, які споживають його для зменшення симптомів гірської (висотної) хвороби.