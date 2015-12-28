Американський спецназ захопив в Іраку одного з ватажків ІД - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформагентство EIN.

"Американський спецназ схопив, окрім аш-Шишані, ще двох польових командирів ІД, а також знищив сімох бойовиків у ході десантної операції, проведеної в районі Ер-Ріяд провінції Кіркук минулої п'ятниці", - передає агентство. За його даними трьох екстремістів доставили в місто Сулейманія на північному сході країни.

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Раніше в цьому році в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про ліквідацію аш-Шишані, однак у підсумку вона не підтверджувалася.

За офіційними даними, спецназ США був розквартирований в Іраку 21 грудня. Як заявив тоді представник командування міжнародної коаліції по боротьбі з ІД, очолюваної Вашингтоном, полковник Стів Уоррен, ці підрозділи "будуть проводити таємні операції після консультацій з керівництвом країни". Чисельність контингенту становить 100 осіб.

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