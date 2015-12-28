Серія терактів у сирійському Хомсі: щонайменше 32 людини загинули, ще 90 поранені

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство Reuters.

Один вибух стався в замінованому автомобілі, другий став результатом атаки терориста-смертника, зазначили правозахисники.

Читайте такожВибух в аеропорту Стамбула: курдські бойовики взяли на себе відповідальність за злочин

Про те, що при вибухах загинули понад 30 людей і ще десятки отримали поранення, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на джерело в міській поліції Хомса. За даними агентства, прогриміли три вибухи.

«Смертник підірвав себе, майже відразу за ним вибухнула замінована машина, а потім ще привели в дію вибуховий пристрій на місці попереднього теракту. За останніми даними, загинули понад 30 людей. Місцем теракту було в районі поліклініки Рукья», - розповів співрозмовник агентства.

Читайте такожПоліція Австрії попередила про зростаючу загрозу терактів в містах Європи у період свят

Телеканал Al Mayadeen повідомляє про три вибухи, в яких загинули п'ять осіб і постраждали 17.

Відповідальність за атаку взяла на себе «Ісламська держава». Бойовики пояснили, що вибух здійснив терорист-смертник.