В результаті терактів "Боко Харам" в Нігерії загинули близько 80 осіб
Терористичне угрупування «Боко Харам» скоїло 28 грудня серію терактів у Нігерії, в результаті яких загинули щонайменше 80 осіб.
Про це повідомляє Медуза з посиланням на Associated Press.
Близько 50 людей загинули і понад 90 постраждали в місті Майдугурі, де в ніч на понеділок сталася серія вибухів і нападів з використанням вогнепальної зброї, повідомили у Національному агентстві з надзвичайних ситуацій.
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Крім цього, в місті Мадагали в 150 кілометрах від Майдугурі дві смертниці влаштували вибухи на ринку поряд з автобусною станцією. В результаті загинули 30 осіб.
Раніше УНІАН повідомляв, що не менше 14 людей загинули і багато було поранено при нападі бойовиків угрупування "Боко Харам" на село в північно-західній частині Нігерії.