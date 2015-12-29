В результаті терактів "Боко Харам" в Нігерії загинули близько 80 осіб

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Associated Press.

Близько 50 людей загинули і понад 90 постраждали в місті Майдугурі, де в ніч на понеділок сталася серія вибухів і нападів з використанням вогнепальної зброї, повідомили у Національному агентстві з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожБлизько 100 людей загинули в результаті вибуху на газопереробному заводі в Нігерії - ЗМІ

Крім цього, в місті Мадагали в 150 кілометрах від Майдугурі дві смертниці влаштували вибухи на ринку поряд з автобусною станцією. В результаті загинули 30 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що не менше 14 людей загинули і багато було поранено при нападі бойовиків угрупування "Боко Харам" на село в північно-західній частині Нігерії.