Пентагон таки підтвердив і привітав іракські війська зі звільненням Ер-Рамаді від бойовиків ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters.

«Зараз важливо для іракського уряду... скористатися цією можливістю, щоб підтримати мир у Рамаді, запобігти поверненню ІД і інших екстремістів і сприяти поверненню громадян назад у місто», - сказав він в заяві.

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Раніше Пентагон не підтверджував звільнення Рамаді.

Як стало відомо, контртерористичні сили Іраку підняли прапор над будівлею уряду в Ер-Рамаді.