Пентагон таки підтвердив і привітав іракські війська зі звільненням Ер-Рамаді від бойовиків ІДІЛ
07:46, 29 грудня 2015Світ
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Глава Пентагону Ештон Картер привітав Ірак у зв'язку із звільненням іракськими військовими міста Ер-Рамаді від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Зараз важливо для іракського уряду... скористатися цією можливістю, щоб підтримати мир у Рамаді, запобігти поверненню ІД і інших екстремістів і сприяти поверненню громадян назад у місто», - сказав він в заяві.
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Раніше Пентагон не підтверджував звільнення Рамаді.
Як стало відомо, контртерористичні сили Іраку підняли прапор над будівлею уряду в Ер-Рамаді.
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