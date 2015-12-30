Іран провів стрільби поблизу від американського авіаносця

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NBC News.

У цей момент у цій же зоні акваторії перебували французький фрегат, американський есмінець «Барклі» і комерційні судна. Кораблі ВМС США, як наголошується, були «у міжнародно визнаній смузі морського руху», не заходячи в територіальні води будь-яких країн.

Прямий зв'язок між флотами США та Ірану не здійснювався, проте Іран заздалегідь видав попередження по радіо для морських суден, що збирається провести стрільби. Після цього були випущені ракети у бік від тих кораблів, що перебували в протоці. Стрільби велися праворуч від авіаносця.

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Офіційні особи в США відзначили, що іранці явно не цілилися в кораблі, проте охарактеризували цей захід як «надмірно провокаційний та небезпечний».

Раніше УНІАН повідомляв, що з американського атомного авіаносця ВМС США «Гаррі Трумен», що знаходиться в Перській затоці, у вівторок, 29 грудня, здійснили перші вильоти літаки з метою нанесення ударів по позиціях «Ісламської держави».