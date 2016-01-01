Пожежа у готелі-хмарочосі в Дубаї: кількість постраждалих збільшилася
01:54, 01 січня 2016Світ
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Унаслідок пожежі в готелі-хмарочосу в Дубаї постраждали 16 осіб, в однієї з них стався серцевий напад під час евакуації.
Пожежа в дубайському готелі Address Hotel Downtown / twitter.com
Про це повідомили представники влади міста у своєму мікроблозі Twitter, передає ТАСС.
"14 людей отримали легкі поранення, одна ушкодження середньої тяжкості та в одного чоловіка стався серцевий напад через сильне задимлення і тисняву під час евакуації. Всім постраждалим надана медична допомога", - повідомляє місцева влада.
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Нагадаємо, що в дубайському готелі Address Downtown Hotel спалахнула пожежа. Про причини пожежі, що охопила хмарочос майже повністю, поки нічого не відомо.
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