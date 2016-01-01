У Пакистані засудили до смертної кари 9 терористів

Як повідомляють "Крим.Реалії", в заяві від 1 січня військові назвали засуджених «найбільш небезпечними терористами».

Зазначається, що один з них є активістом «Аль-Каїди» і членом пакистанського «Талібану».

У Пакистані вже більше 300 осіб були страчені після скасування мораторію на смертну кару в грудні 2014 року. Багатьох підозрюваних судили в закритих військових судах. Критики процесу заявляють про недотримання стандартів чесного суду по цих справах.

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Мораторій скасували після нападу талібів на військову школу в місті Пешавар, коли загинули близько 150 осіб, більшу частину з яких становили діти.

За даними пакистанського уряду, кари в Пакистані очікує понад 7 тисяч ув'язнених. ООН, ЄС і правозахисні організації закликали країну відновити дію мораторію на смертну кару.