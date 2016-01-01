В Іраку вперше за 25 років запрацювало посольство Саудівської Аравії

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

Церемонія відбулася в присутності ряду іракських політиків. Канал зазначає, що посол королівства Тамер ас-Сабхан приступив до виконання своїх обов'язків 30 грудня.

Як повідомив сам дипломат, його основним завданням буде зближення підходів країн до боротьби з тероризмом. "Ер-Ріяд відкритий всім політичним сторонам Іраку", - наводить телеканал слова посла.

Читайте такожШтайнмаєр: Саудівська Аравія відіграє ключову роль в боротьбі з ісламістами

Диппредставництво Саудівської Аравії було закрито в Іраку в 1990 році в результаті іракської агресії проти Кувейту. Про намір знову відкрити посольство стало відомо в січні 2015 року. Незважаючи на цей крок, у відносинах між двома арабськими країнами зберігається напруженість. Так, іракська влада висловила подив у зв'язку з тим, що Ер-Ріяд, незважаючи на те, що Ірак бореться з бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава", не запросив Багдад приєднатися до ісламської антитерористичної коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

Читайте такожПрем'єр Іраку назвав 2016-й роком остаточної перемоги над ІДІЛ