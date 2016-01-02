В ЄС заявили про "небезпечні наслідки" страти шиїтського лідера

«Цей випадок (страта аль-Німра) може мати небезпечні наслідки — він може посилити напруженість у відносинах між сунітами і шиїтами, яка вже принесла на Близький Схід стільки руйнувань», — цитує Могеріні Reuters.

Могеріні також підкреслила, що страта аль-Німра викликає серйозні побоювання у дотриманні в Саудівській Аравії права на свободу самовираження та поваги основних громадянських і політичних свобод.

Як повідомляє РБК, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомили про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і самої Саудівської Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.