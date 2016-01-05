Експерти виявили ознаки застосування отруйного газу в Сирії

Про це йдеться в щомісячній доповіді генерального директора ОЗХО Ахмеда Узюмджю, опублікованій у вівторок в системі документів ООН, передає ТАСС.

У документі підкреслюється, що до такого висновку фахівці прийшли після вивчення 11 передбачуваних випадків застосування отруйних речовин в Сирії.

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"У деяких випадках потерпілі, можливо, зазнали впливу деякої нестійкої подразнюючої речовини. В одному випадку аналіз деяких проб крові свідчить про те, що люди в якийсь момент зазнали впливу заріну або речовини, подібної заріну", - йдеться в доповіді.

Як наголосили експерти ОЗХО, для того, щоб визначити, коли і за яких обставин могло статися таке вплив, потрібно подальше розслідування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) стверджує, що в серпні в Сирії одна з протиборчих сторін застосувала так званий гірчичний газ, або іприт, - високотоксичну речовину, заборонену міжнародними конвенціями.