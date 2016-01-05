В Сирії в оточеному військами Асада місті почався голод - активісти
07:08, 05 січня 2016Світ
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За повідомленнями, що надходять з сирійської Мадайі, у місті почався голод.
REUTERS
Як стверджують активісти, у місті, яке оточили урядові війська і бійці ліванського угруповання "Хезболла", не вистачає продовольства і медикаментів.
За деякими даними, голод і безуспішні спроби втекти з міста забрали життя 17 місцевих жителів.
За іншими повідомленнями, загинули 15 людей.
В інтернеті є зображення виснажених людей. Люди, як повідомляють очевидці, їдять траву від відчаю, пише Українська служба Бі-бі-сі.
Мадайя вже кілька років перебуває під контролем повстанців з так званої "Вільної сирійської армії".
Місто багато разів піддавалося обстрілам, його інфраструктура, згідно з повідомленнями сирійських активістів, в жалюгідному стані.
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