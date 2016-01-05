В Сирії в оточеному військами Асада місті почався голод - активісти

Як стверджують активісти, у місті, яке оточили урядові війська і бійці ліванського угруповання "Хезболла", не вистачає продовольства і медикаментів.

За деякими даними, голод і безуспішні спроби втекти з міста забрали життя 17 місцевих жителів.

За іншими повідомленнями, загинули 15 людей.

В інтернеті є зображення виснажених людей. Люди, як повідомляють очевидці, їдять траву від відчаю, пише Українська служба Бі-бі-сі.

Мадайя вже кілька років перебуває під контролем повстанців з так званої "Вільної сирійської армії".

Місто багато разів піддавалося обстрілам, його інфраструктура, згідно з повідомленнями сирійських активістів, в жалюгідному стані.