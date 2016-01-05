У Китаї загорівся автобус: загинуло 14 осіб
07:54, 05 січня 2016Світ
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Автобус загорівся на дорозі в місті Іньчуань в Нінся-Хуейському автономному районі на північному заході Китаю. Всі постраждалі доставлені в місцеву лікарню.
REUTERS
Кількість загиблих в результаті загоряння автобуса в Нінся-Хуейському автономному районі на північному заході Китаю досягла 14 осіб, не менше 30 отримали поранення.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.
За даними місцевої влади, інцидент стався близько 7.00 за місцевим часом на дорозі в місті Іньчуань. Постраждалі були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.
Причини загоряння поки невідомі.
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