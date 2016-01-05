У Китаї загорівся автобус: загинуло 14 осіб

Кількість загиблих в результаті загоряння автобуса в Нінся-Хуейському автономному районі на північному заході Китаю досягла 14 осіб, не менше 30 отримали поранення.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

За даними місцевої влади, інцидент стався близько 7.00 за місцевим часом на дорозі в місті Іньчуань. Постраждалі були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.

Причини загоряння поки невідомі.