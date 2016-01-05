ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію у "болотній справі"

Відповідне рішення суд оприлюднив у вівторок, передає власний кореспондент УНІАН.

Скаргу з приводу акції протесту, яка відбулася 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві проти зловживань та фальсифікацій в ході президентських виборів та виборів в Державну Думу, до ЄСПЛ подав громадянин Росії Фрумкін.

«Палата одностайно ухвалила, що мали місце порушення наступних положень Європейської конвенції з прав людини: статті 11 (свобода зібрань та об’єднань), статті 5 п. 1 (право на свободу та особисту недоторканість) та статті 6 п.1 та п.3 (право на справедливий судовий розгляд)», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, суд встановив, що правоохоронні органи не забезпечили мінімальних заходів для підтримки мирного характеру суспільного заходу для запобігання безладу та гарантування безпеки всіх учасників, тим самим не виконав свої зобов’язання щодо підтримки правопорядку.

Як зазначається в рішенні суду, колегія суддів постановила, що під час затримання Фрумкіна на Болотній площі було порушено його право брати участь у санкціонованих мітингах, право на особисту недоторканність, а також право на справедливий суд.

Суд постановив, що Росія повинна сплатити Фрумкіну 25 тис євро в якості компенсації моральної шкоди та 7 тис євро в якості компенсації за судові витрати.

Наголошується, що рішення може бути оскаржене протягом трьох місяців.