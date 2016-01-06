КНДР офіційно оголосила про успішне випробування водневої бомби

"Сьогодні успішно проведено перше випробування водневої зброї", — заявила диктор ТБ КНДР. За її словами, володіння "водневою зброєю стало історичною подією" для Північної Кореї, передають РИА Новости.

Також у заяві на телебаченні повідомлялося, що КНДР не буде застосовувати ядерну зброю, якщо не буде порушено її суверенітет, додають РИА Новости.

"Якщо не буде порушення суверенітету, ми не застосуємо ядерної зброї", — йдеться в заяві.

КНДР провела четверте ядерне випробування з тих пір, як оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Випробування проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках, що спричинило введення проти неї санкцій Ради Безпеки ООН.

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За даними південнокорейських ЗМІ, ядерний пристрій могло бути підірвано на глибині 100 метрів, де знаходився епіцентр землетрусу.

Як повідомляв УНІАН, у КНДР сьогодні вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Землетрус було зафіксовано в 09:30 (02:30 за Києвом) в 49 км на північ від міста Кильчжу, де знаходиться ядерний полігон Точхан.