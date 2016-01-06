Катар також відкликає свого посла з Ірану - ЗМІ
Раніше про розрив дипломатичних відносин з Іраном заявили Саудівська Аравія, Бахрейн та Джібуті.
Влада Катару відкликали свого посла з Тегерана у зв'язку з нападами на саудівські дипломатичні місії в Ірані.
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters, яке цитує державні ЗМІ.
Раніше Бахрейн слідом за Саудівською Аравією розірвав дипломатичні відносини з Іраном. Також про розрив дипломатичних відносин з Іраном заявили влади Джібуті.
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У Саудівській Аравії оголосили про виконання смертного вироку щодо 47 осіб, засуджених за тероризм і підбурювання до нього. Серед страчених було вказано шиїтський проповідник Ндмр ан-Німр.
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3 січня іранські протестувальники напали на посольство Саудівської Аравії в Тегерані.