ЗМІ: розвідка ФРН вважає небезпеку з боку ісламістів великою, як ніколи

Навіть у 2001 році, після терактів у Нью-Йорку 11 вересня, небезпека для Заходу не була такою великою, зазначають у спецслужбі. Такий висновок випливає з документів BND, які вдалося отримати журналістам німецьких видань Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR та WDR.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Süddeutsche Zeitung, передає Deutsche Welle.

Це пов’язано, зокрема, з тим, що терористичні угруповання "Ісламська держава" (ІД), але й "Аль-Каїда", контролюють на сьогодні більші території, ніж коли-небудь раніше. Крім того, "зона нестабільності" з Гіндукуша в Афганістані помітно наблизилась до Європи.

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Небезпеку створює й те, що "терористів-добровольців" із Заходу в лавах ісламістських терористів останнім часом помітно побільшало у порівнянні з минулими роками. Угруповання "Ісламська держава" присутня у тридцяти країнах, зазначається у матеріалах журналістів. Крім того, і ІД, і "Аль-Каїда" й надалі говорять про намір вести "безпосередній бій з Заходом".

В аналітичних матеріалах ВND спростовується поширена думка про те, що ІД, здійснюючи теракти, намагається відлякати Захід від військового втручання. Навпаки, у такий спосіб вони хочуть "змусити Захід до військового втручання у регіоні", цитує Süddeutsche Zeitung.

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Між тим застосування сили з боку Заходу допомагає "Ісламській державі" утвердитися в ролі "жертви" насильства, яка створює сприятливіший ґрунт для вербування поміркованих мусульман у свої лави. Страх після терактів та поширення несприйняття ісламу в цілому серед європейців також сприяє радикалізації тих мусульман, які раніше дотримувалися поміркованих поглядів, зазначається у документах.

Німецькі спецслужби також звертають увагу на масштабну інформаційну роботу, яку проводять терористи "Ісламської держави" здебільшого через інтернет. Щодня через свої канали, зокрема й у соцмережах, екстремісти поширюють від 30 до 40 відео-, аудіо-, фото- або текстових матеріалів.

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У BND переконані, що лише військовою силою проблему тероризму вирішити не вдасться. Потрібно скоріше протидіяти джихадистській ідеології та зупинити її поширення. Адже, як зазначається у публікації SZ, салафізм помітно розповсюдився завдяки підтримки з Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки.