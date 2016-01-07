Небо над Балтикою сьогодні почнуть патрулювати Іспанія і Бельгія

Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу.

"40-а ротація учасників місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтики відбудеться на цьому тижні (7 січня 2016 року) в Литві та Естонії. Відповідальність за місію буде передана від Угорщини та Німеччини до Іспанії та Бельгії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВинищувачі НАТО перехопили над Балтикою літак радіоелектронної розвідки РФ

Повідомляється, що протягом перших чотирьох місяців 2016 року місію буде очолювати Іспанія.

Іспанія буде використовувати 4 літаки Eurofighter Typhoon, що базуватимуться в Шяуляї (Литва), а Бельгія - 4 літаки F-16 на аеродромі Емарі в Естонії.

Читайте такожЛитовський літак, який зник над Балтикою, знайшли на дні моря